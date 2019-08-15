Мосгорсуд признал законным домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также отказался смягчать условия его содержания. Однако судьи разрешили Калви общаться с людьми, которые не имеют отношения к его уголовному делу.
Согласно постановлению суда, домашний арест до 13 октября признан законным. Защита просила отпустить Калви под залог в размере 5 миллионов рублей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала в чем обвиняют основателя инвестиционного фонда Baring Vostok. Майкла Калви подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Суд изначально решил оставить бизнесмена под стражей, поскольку у него есть необходимые средства и связи, чтобы скрыться от правосудия.
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