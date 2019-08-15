Россия и Венесуэла заключили договор о заходе военных кораблей в порты

Министр обороны России Сергей Шойгу и его венесуэльский коллега Владимир Падрино Лопес заключили договор о беспрепятственном визите военных кораблей в порты. Это означает, что военные корабли России могут швартоваться в венесуэльских портах. Такую же привилегию получили военные корабли Венесуэлы.

Договор был подписан по итогам переговоров Шойгу и Лопеса в Москве. Уже в ближайшее время в рамках договора военные корабли Венесуэлы посетят порты в России, а российские корабли посетят венесуэльские порты. Также в рамках встречи главы оборонных ведомств обсудили ситуацию в боливарианской республике и военно-техническое сотрудничество.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что американский адмирал заявил о присутствии российского контингента в Венесуэле. Фоллер также сообщил, что Каракас продолжает получать поддержку от России в виде кредитов и военной техники. При этом, крупнейшим кредитором страны является Китай, которому Венесуэла задолжала 60 миллиардов евро.

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