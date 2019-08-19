Япония может запустить в космос спутники для вывода из строя зарубежных военных космических аппаратов в той или иной чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает издаваемая в Токио японская газета "Иомиури".
Окончательное решение по запуску спутников Страна восходящего Солнца примет в следующем году.
Отметим, что в настоящее время у Японии есть разведывательные спутники связи, а также, например, спутники навигации и связи.
Теперь же Токио считает необходимым принять меря для их защиты в случае угрозы со стороны объектов других стран.
"Иомиури" сообщает, что Китайская народная республика якобы разрабатывает военный спутник, который с помощью механической руки будет выводить из строя спутники противника.
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