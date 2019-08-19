Военные Белоруссии прибыли в Рязань на учения с Россией и Египтом

Эшелон с личным составом и больше полусотни единиц вооружения и военной техники Белоруссии прибыль в Рязань для участия в учениях десантных войск.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В масштабных маневрах, которые пройдут с 19 по 29 августа, примут участие Россия, Белоруссия и Египет.

В Рязани белорусских солдат встретили рота почетного караула и девушки в национальных костюмах с хлебом-солью.