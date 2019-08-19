Эшелон с личным составом и больше полусотни единиц вооружения и военной техники Белоруссии прибыль в Рязань для участия в учениях десантных войск.
Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
В масштабных маневрах, которые пройдут с 19 по 29 августа, примут участие Россия, Белоруссия и Египет.
В Рязани белорусских солдат встретили рота почетного караула и девушки в национальных костюмах с хлебом-солью.
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