Почему после взрыва в Неноксе замолчали радиационные станции

Один из руководителей "Организации договора о всеобъемлеющем запрещении ядерных испытаний" сообщил, что две станции радиационного мониторинга в России перестали передавать данные в глобальную систему мониторинга. Они принадлежат Минобороны.

Это случилось через два дня после взрыва на испытательном полигоне в поселке Нёнокса - напомним, что тогда СМИ сообщили о взрыве двигателя ракеты с "изотопными элементами", а эксперты обсуждали - взорвался ли аккумулятор или реактор "Буревестника".

Российская сторона объяснила отсутствие данных проблемами со связью - западные эксперты уверены, что информация "скрывается как в Чернобыле".

"Мне ближе вариант, который высказало Министерство обороны Российской Федерации. Дело в том, что они работали, а только через 2 дня после событий перестали работать - а не сразу после ЧП. Это первое. Второе - там создана целая сеть таких станций. И только лишь две перестали работать. Это значит нельзя говорить о всеобщем сбое, "скрытии информации", речь может идти о неком локальном сбое",- заявил Pravda.ru заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Я думаю, что перебои в связи - это вполне реальная причина, и она не должна вызывать каких-то панических настроений. И уж тем более не стоит сразу давать некий прогноз об обмане Российской Федерации международной общественности. Скорее всего, это и есть ключевое желание, с которым выступили сегодня в обсуждении мировые информационные агентства",- заключил член Ассоциации военных политологов.