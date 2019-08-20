В учениях "Центр-2019" примут участие 130 тысяч военных из 7 стран мира

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщил детали грядущих учений "Центр-2019". Маневры пройдут с 16 по 21 сентября в них примут участие почти 130 тысяч военнослужащих из семи стран мира.

Командующим учениями назначили начальника Генштаба генерал армии Валерия Герасимова. Также будет задействовано 20 тысяч единиц боевой техники, 15 кораблей и около 600 летательных аппаратов. В Минобороны рассказали, что военные будут отрабатывать противодействие международным террористам на центрально-азиатском направлении.