Экспертов Центра исследований США из университета Сиднея опубликовали доклад о текущей расстановке сил в Тихоокеанском регионе. По мнению американских экспертов, флот США утратил превосходство в Тихом океане.
Среди причин, которые привели к потере боеспособности американской армии в регионе, назвали: уменьшение финансирования, затянувшиеся боевые действия на Ближнем Востоке, отказ от финансирования инновационных военных разработок, а также различные либеральные программы.
Специалисты заявляют, что на большинстве военных баз США в Тихоокеанском регионе отсутствует необходимая инфраструктура для отражения возможных атак со стороны Китая.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
Известный журналист Андрей Караулов опубликовал видео, в котором рассказал о возможном всплеске народного недовольства в Москве.