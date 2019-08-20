Эксперты: эпоха превосходства США в Тихом океане закончена

Экспертов Центра исследований США из университета Сиднея опубликовали доклад о текущей расстановке сил в Тихоокеанском регионе. По мнению американских экспертов, флот США утратил превосходство в Тихом океане.

Среди причин, которые привели к потере боеспособности американской армии в регионе, назвали: уменьшение финансирования, затянувшиеся боевые действия на Ближнем Востоке, отказ от финансирования инновационных военных разработок, а также различные либеральные программы.

Специалисты заявляют, что на большинстве военных баз США в Тихоокеанском регионе отсутствует необходимая инфраструктура для отражения возможных атак со стороны Китая.