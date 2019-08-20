Министерство обороны России сообщило об успешном первом полете новейшего российского беспилотника "Альтиус-У". Аппарат находился в воздухе 32 минуты на высоте около 800 метров. Полет проходил в автоматическом режиме, все системы беспилотника отработали штатном режиме.
По сообщению Минобороны, "Альтиус-У" относится к средневысотных беспилотных летательных аппаратов с большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе без подзарядки более суток. Масса аппарата составляет почти 6 тонн.
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