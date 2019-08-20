Глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что ведомство планирует увеличить поставки вооружения за рубеж в пять раз за последующие шесть лет. Самыми перспективными проектами Абромавичус считает авиацию и ракеты.
"Сейчас мировой рынок вооружения оценивают в 2 триллиона долларов ежегодно. Мы хотим вырасти до объема в 2 миллиарда долларов. Это очень амбициозная цель, но мы хотим ее достигнуть уже к 2025 году", - раскрыл детали Абромавичус.
Глава набсовета "Укроборонпрома" признал, что последние несколько лет Украине не заключала контрактов на поставку авиационного вооружения. Но в сфере ракетостроения были заключено несколько успешных сделок. Абромавичус рассказал, что в ближайшее время будет смещен с должности гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин, при котором компания потеряла контроль над некоторыми своими предприятиями.
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