Эксперт: ядерная ракета "Буревестник" войдет в состав "Мертвой руки"

Военный эксперт Дмитрий Конев считает, что ядерная ракета "Буревестник" станет идеальным оружием возмездия, если войдет в состав комплекса "Периметр". Напомним, "Правда.Ру" публиковала информацию о комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, который известен на Западе как "Мертвая рука".

Конев ссылается на то, что "Буревестник" может в любом случае нанести серьезный урон противнику, даже будучи сбитым вражескими средствами ПРО. Энергетические установки ракеты могут заразить местность радиоактивными изотопами. Более того, ракета имеет неограниченную дальность действия, а также длительное время ожидания.

Военный эксперт предполагает, что на "Буревестнике" установлены твердотопливные стартовые ракетные двигатели. Место маршево-силовой установки занимает воздушно-реактивный двигатель в совокупности с ядерным реактором.

Примечательно, что совсем недавно несколько американских военных специалистов публично высказались о том, что в США необходимо создать комплекс аналогичный "Периметру".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, какие слухи ходят на Западе о российском комплексе "Периметр", который получил неофициальное название "Мертвая рука", еще во времена холодной войны.

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