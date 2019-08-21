Китай и Россия созывают Совбез ООН из-за ракетных разработок США

Россия и Китай обратились в ООН с требованием экстренно созвать Совет Безопасности из-за военных разработок США, которые нарушают ДРСМД. Об этом журналистам рассказал исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат рассказал, что заседание Совбеза ООН планируется провести 22 августа. В США признали, что ведут разработку легкой ракеты с баллистической боеголовкой, что запрещено Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.