Разведка США изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска

В заявке Национального агентства геопространственной разведки утверждается, что американцы санкционировали два задания для изучения энергетической инфраструктуры Мурманска. В одном из документов прописаны координаты дома №39 на Портовом проезде.

В заявке указана и площадь изучаемой местности - 103 квадратных метра. Помимо Мурманска в США заинтересовались некоторыми городами Южной Америки, Узбекистана и Казахстана.