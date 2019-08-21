Экс-главу курганского отделения "Транснефти" задержали в Москве

Столичные полицейские произвели задержание бывшего директора Курганского нефтяного управления Владимира Петрова. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

Управление МВД по Курганской области установило, что Владимир Петров, находясь на должности директора Курганского нефтепроводного управления АО "Транснефть-Урал", выписывал своим подчиненным денежные премии, а затем оказывал на них давление и вымогал эти средства. В период с 2016 по 2018 год Петрову удалось незаконно завладеть 1,5 млн рублей.