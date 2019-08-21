Росгвардейцы обнаружили в Азове сумку с костью шерстистого мамонта

Пресс-служба управления Росгвардии по Ростовской области сообщила, что бойцы ведомства обнаружили уникальную находку прямо на улице. Во время патрулирования Азова росгвардейцы нашли брошенную сумку. При осмотре оказалось, что в сумке находится кость шерстистого мамонта.

Сотрудники вневедомственной охраны передали находку на изучение специалистов, которые определили, что тазобедренная кость доисторического животного подлинная. После изучения предмет был передан в музей.