В Польше предложили открыть базу НАТО в стране для усиления альянса

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО посредством новой военной базы на территории его страны.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Новая "долгосрочная военная база" на территории Польши усилит восточный фланг Североатлантического альянса, убежден Матеуш Моравецкий.

Важно также, ответил польский премьер-министр, оставить при этом число военных Соединенных Штатах Америки в соседней Германии без изменений.

Напомним, что в июне текущего года действующий президент США Дональд Трамп сообщил о скором создании в Польше военной базы для американских военнослужащих.

Также Трамп обсуждал с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос о размещении в стране дополнительного контингента американских военных численность в две тысячи человек. Их планировалось перебросить как раз из Германии.

Отметим, что Польша вступила Североатлантический альянс в 1999 году. В тот же год членами альянса стали Венгрия и Чехия.

Ранее заинтересованный в покупке Гренландии Дональд Трамп раскритиковал Данию за якобы недостаточные расходы на содержание НАТО.

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