По словам украинского военного эксперта и журналиста Юрия Бутусова, Вооруженным силам Украины стоит начать готовить к вооруженному конфликту или полному разрыву отношений с Российской Федерацией.
Эксперт пояснил, что новое правительство в Киеве не намерено объявлять войну, а также призывает к мирному урегулированию возникающих споров. Однако Бутусов говорит и о том, что прилагаемые усилия для достижения мира пока не принесли никаких результатов.
Кроме того, журналист заявил, что Киеву необходимо разорвать отношения с Москвой, поскольку многие отрасли инфраструктуры завязаны на поставках из России. Здесь, как подчеркивает Бутусов, речь идет об объектах атомной энергетики и поставках угля.
После Бутусов и вовсе раскритиковал "пассивное поведение" властей Украины в отношении программы импортозамещения в энергетике. Журналист призывает правительство заняться разработкой новой военной, промышленной, политической и экономической стратегии для разрыва отношений с Российской Федерацией.
Фото: Pravda.Ru
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