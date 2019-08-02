Выходом из ДРСМД Россия парализует НАТО

С выходом из ДРМСД Россия парализует НАТО, потому что ничто так не разрушает Альянс как неуверенность в солидарности его членов.

Соединенные Штаты официально 2 августа официально вышли из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) после истечения шести месяцев ультиматума России.

"2 августа 2019 года по американской инициативе прекращается действие Договора, подписанного 8 декабря 1987 года в Вашингтоне Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности", — заявило российское Министерство иностранные дел. 1 февраля Соединенные Штаты инициировали процесс отзыва этого двустороннего соглашения, подписанного во время холодной войны, отложив его на шесть месяцев.

НАТО официально одобрила позицию США, сославшись на российскую ракету 9М729, которая, по словам западников, нарушает Договор о РСМД. Москва отрицает это, настаивая на том, что ее новая ракета имеет максимальную дальность 480 км.

Президент России Владимир Путин 3 июля ратифицировал приостановление участия России, и, из-за отсутствия эволюции в переговорах, обе страны автоматически вышли и ДРСМД 2 августа.

Теперь обе могут разрабатывать и производить ракеты дальностью от 500 до 5500 км наземного базирования. Пентагон получает возможность модернизировать свой арсенал, чтобы противостоять Китаю, который стремится утвердить свое военное превосходство в Азии.

"Соединенные Штаты теперь должны разместить эти обычные ракеты средней дальности на островах Тихого океана и на смежных территориях, чтобы противостоять растущей мощи Пекина в Южно-Китайском море, где китайская армия захватила несколько спорных островов", — сказал Томас Махкен из Центра стратегических исследований Университета Джона Хопкинса в комментарии, опубликованном на сайте War on the rocks.

Что касается Европы, то Вашингтон пообещал не размещать там новые ядерные ракеты но не дал никаких обещаний по поводу размещения обычных вооружений. Новые технологии позволяют разрабатывать оружие средней дальности, которое гораздо точнее, чем 30 лет назад, считает Уильям Кортни, эксперт аналитического центра Rand Corporation. "Технологии настолько изменились, что делает эти ракеты привлекательными в военном отношении", — говорит военный эксперт.

Москва возобновила свое предложение Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО ввести мораторий на развертывание этих систем. Этот мораторий предусматривает, что, если Соединенные Штаты не развернут это оборудование в определенных районах, Россия также воздержится от этого.

Гненсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что это "не заслуживающее доверия предложение". "Если Россия действительно хочет избежать развертывания таких систем, прекратите их развертывание, уничтожьте ракеты SSC8 (или 9M729) и соблюдайте Договор INF", заявил Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Как сказал "Правде. Ру" политолог Николай Платошкин, США выгоден выход из договора, потому что теперь на удар из Европы, например, из Румынии или Польши по Москве, Россия не сможет так же адекватно за 5 минут ответить ударом по Вашингтону.

С другой стороны, Москва может ударить этими ракетами одновременно по всем европейским столицам, кроме Лиссабона. Это поднимает вопрос о солидарности в рамках НАТО. Те же поляки спросят себя, а ответит ли Вашингтон контратакой в случае ядерного нападения на Польшу со стороны России? Таким образом, Россия парализует Альянс, потому что ничто так не разрушает, как неуверенность в солидарности его членов.

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