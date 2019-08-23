США больше не предлагают Турции купить Patriot вместо российских С-400

Соединенные Штаты Америки отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Напомним, что США предлагали Турции комплексы Patriot взамен российских ЗРК С-400.

Покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов спровоцировала международный скандал между Турцией и Соединенными Штатами Америки. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести взамен С-400 американские комплексы Patriot.

Турция не пошла на поводу у США. Тогда Вашингтон свернул участие Анкары в закупке новейших истребителей F-35.