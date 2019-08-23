Минобороны РФ скептически относится к возможностям платформы "Армата"

До конца этого года "Уралвагонзавод" поставит Министерству обороны Российской Федерации 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

Об этом сообщает издание "Военно-промышленный курьер".

Столь малое количество объясняется осторожностью Минобороны РФ в оценках возможностей "Арматы", считают авторы материала.

"Военно-промышленный курьер" напоминает, что "Уралвагонзавод" должен до конца 2021 года поставить Министерству обороны Российской Федерации 132 машины, созданных на базе универсальной гусеничной платформы "Армата".

Даже с учетом 16 машин, которые планируется передать в текущем году, задолженность составит 28 машин, пишут авторы материала. Произвести такое количество до конца этого нереально, уверены специалисты.