Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре

Первые совместные учения Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии пройдут 2-6 сентября текущего года.

Об этом сообщает командование ВМС Таиланда.

Учения пройдут неподалеку от таиландского порта Саттахим в Сиамском заливе.

Сообщается, что в грядущих учениях примут участие как минимум восемь надводных кораблей и два самолета морской авиации.

Командовать же военными учениями США и стран АСЕАН будут контр-адмирал Таиланда Сомпхонг Нактхонг и командир эскадры эсминцев Седьмого флота Соединенных Штатов Америки капитан Мэтт Джерби.

Напомним, что в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Бруней, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Сингапур и Филиппины.