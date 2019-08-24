Первые совместные учения Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии пройдут 2-6 сентября текущего года.
Об этом сообщает командование ВМС Таиланда.
Учения пройдут неподалеку от таиландского порта Саттахим в Сиамском заливе.
Сообщается, что в грядущих учениях примут участие как минимум восемь надводных кораблей и два самолета морской авиации.
Командовать же военными учениями США и стран АСЕАН будут контр-адмирал Таиланда Сомпхонг Нактхонг и командир эскадры эсминцев Седьмого флота Соединенных Штатов Америки капитан Мэтт Джерби.
Напомним, что в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Бруней, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Сингапур и Филиппины.
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