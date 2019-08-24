Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль

Великобритания направила в Ормузский пролив эсминец Defender для сопровождения торговых судов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Соединенного Королевства.

В Лондоне отметили, что Defender будет нести свою службу наравне с британским фрегатом Montrose, который уже якобы обеспечил три десятка проходов судов через Ормузский залив.

Напомним, что обострение в районе Персидского залива началось 19 июля текущего тогда. Военно-морские силы Корпусы стражей исламской революции — часть вооруженных сил Ирана — задержали в своих территориальных водах британский танкер Stena Impero.

Тегеран не отрицал, что инцидент с танкером Британии стал ответом на задержание танкера Ирана в подконтрольном Лондону Гибралтаре.

Соединенные Штаты Америки же заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды подле Ирана и Йемена. Великобритания согласилась присоединиться к миссии США в регионе.