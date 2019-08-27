Танкисты из США опробовали российские танки Т-80

Военнослужащие Соединенных Штатов Америки в ходе совместных учений с армией Южной Кореи устроили заезд на российских танках Т-80.

Фотографии и видеозаписи необычного заезда уже появились в сети интернет.

Отметим, что третья бронетанковая бригада армии Южной Кореи использует российскую технику. Но не только танк Т-80, но и БМП-3.