Военнослужащие Соединенных Штатов Америки в ходе совместных учений с армией Южной Кореи устроили заезд на российских танках Т-80.
Фотографии и видеозаписи необычного заезда уже появились в сети интернет.
Отметим, что третья бронетанковая бригада армии Южной Кореи использует российскую технику. Но не только танк Т-80, но и БМП-3.
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