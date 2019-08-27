Секретарь Совбеза РФ: планы США по размещению ракет в Азии беспокоят

Российская сторона обеспокоена планами Соединенных Штатов Америки по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

Как передает пресс-служба Совбеза РФ, вопрос размещения США ракет в данном регионе поднимался на российско-малайзийских консультациях в Куала-Лумпуре.