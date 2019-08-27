Российская сторона обеспокоена планами Соединенных Штатов Америки по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.
Как передает пресс-служба Совбеза РФ, вопрос размещения США ракет в данном регионе поднимался на российско-малайзийских консультациях в Куала-Лумпуре.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.