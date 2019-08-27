Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.
Об этом заявили в Европейском командовании вооруженных сил США.
Согласно предоставленной информации, бомбардировщики прибыли из Соединенных Штатов Америки в Великобританию "для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок".
Базироваться, сообщает Европейское командование вооруженных сил США, B-2 Spirit будут на базе британских Военно-воздушных сил "Фэрфорд".
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.