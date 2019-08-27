США перебросили в Великобританию два бомбардировщика B-2 Spirit

Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.

Об этом заявили в Европейском командовании вооруженных сил США.

Согласно предоставленной информации, бомбардировщики прибыли из Соединенных Штатов Америки в Великобританию "для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок".

Базироваться, сообщает Европейское командование вооруженных сил США, B-2 Spirit будут на базе британских Военно-воздушных сил "Фэрфорд".