Турецких солдат обучат обращению с С-400 за пять месяцев

Обучение военнослужащих Турции обращению с зенитными ракетными комплексами С-400 начнется 1 сентября текущего года.

Об этом действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину и главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сообщил генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Завершится же обучение 2 января года следующего.

Напомним, что о заключении контракта на поставку Турции С-400 Россия сообщила в сентябре 2017 года. Стоимость соглашения между Анкарой и Москвой составила 2,5 миллиарда долларов.