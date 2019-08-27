Обучение военнослужащих Турции обращению с зенитными ракетными комплексами С-400 начнется 1 сентября текущего года.
Об этом действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину и главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану сообщил генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков.
Завершится же обучение 2 января года следующего.
Напомним, что о заключении контракта на поставку Турции С-400 Россия сообщила в сентябре 2017 года. Стоимость соглашения между Анкарой и Москвой составила 2,5 миллиарда долларов.
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