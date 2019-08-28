В рамках авиасалона МАКС-2019 зрителям был продемонстрирован экспортный образец боевого самолета МиГ-35. Главными особенностями истребителя стали обновленная система радиолокационного оборудования и немного измененная геометрия.
По словам генерального директора компании «МиГ» Ильи Тарасенко, комплектация новой версии планера предусматривает оснащение его радаром с активной фазированной решеткой. Отмечается, что данное оборудование помогает истребителю фиксировать и сопровождать до 30 целей, находящихся в воздухе.
Помимо этого, истребитель оборудован системой оптико-электронной разведки и оптико-локационной станцией для поиска целей в воздухе, на земле и на воде.
Известно, что для экспортной модели разработали модульную систему БРЭО, которая дает возможность устанавливать на экспортные боевые самолеты не только российское вооружение, но и ракеты и бомбы, произведенные в других государствах.
Фото: Pravda.Ru
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