Посадку Ан-26 и Су-34 на автомагистраль сняли на видео

Министерство обороны России опубликовало видеозапись посадки транспортных Ан-26 и бомбардировщиков Су-34 на строящуюся автомагистраль в Татарстане. Отработка приземлений проходила в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в Центральном военном округе.





На кадрах запечатлена не только сама посадка самолетов, но и их дозаправка, а также последующий взлет. В тренировке приняли участие два самолета Ан-26 и двенадцать Су-34. В качестве взлетно-посадочно полосы использовали автомагистраль "Европа - Западный Китай", которая находится на этапе строительства.

На одном из участков новой трассы развернули полевой аэродром со всей необходимой инфраструктурой: складами боеприпасов, топлива и горюче-смазочных материалов. Специальные учения по материально-техническому обеспечению походят в ЦВО с 27 по 30 августа. В них примут участие около 30 тысяч военнослужащих, более семи тысяч единиц военной техники, а также 90 самолетов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, зачем военные летчики отрабатывают посадку на автомагистрали. В случае боевых действий аэродромы становятся целью номер один при воздушной атаке противника. Поэтому отработка посадки на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу является штатным упражнением для российских военных летчиков.

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