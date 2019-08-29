ВНИИ МВД: большинство преступников - мужчины без постоянного дохода

Всероссийский научно-исследовательский институт раскрыл статистику по совершенным преступлениям за 2018 год. Согласно статистике, 84,4% преступлений были совершены совершеннолетними мужчинами. Доля несовершеннолетних правонарушителей составила около 4%.

За прошлый год сотрудниками полиции было выявлено 931,1 тысячи преступников. Почти у всех из них была работа, но постоянного дохода они не получали. В 86% случаев правонарушители действовали в одиночку. При совершении преступления большинство нарушителей были трезвы. Только 35% преступников нарушили закон в состоянии алкогольного опьянения. 1,3% правонарушителей находились под воздействием наркотиков.

Сотрудники ВНИИ МВД выделили самые "криминальные" диапазоны возраста: 25-29 лет, а также 30-49 лет. Примечательно, что за год общероссийский уровень преступности снизился на 3,6%.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта относительно работы МВД с подростковой преступностью. Подполковник полиции Григорий Марченков рассказал нашему изданию о том, как работает инспекция по делам несовершеннолетних.

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