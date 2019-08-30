Для армии РФ готовят первую партию беспилотников "Орион"

Для российской армии запущено серийное производство беспилотников "Орион", предназначенных для ведения разведки.

Об этом сообщил гендиректор производящей компании "Кронштадт" Сергей Богатиков. По его словам, хотя партия скорее установочная, но уже подписан серийный контракт. Идет работа по реализации производства "Орионов", которое могло бы выпускать до тридцати штук каждый год.

Что касается летного образца под названием "Орион-2", его разработка затянется как минимум на четыре года.

Ранее та же компания сообщала о необходимости государственной поддержки конвертоплана "Фрегат", являющегося беспилотником, который способен взлетать как вертолет и имеет скорость и маневренность самолета.

Фото: militaryarms.ru