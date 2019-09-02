Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ предложила странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет малой и средней дальности. Министр заявил, что в НАТО пока никак не отреагировали на призыв России.
Также Лавров рассказал о том, что Россия не будет заниматься навязыванием американских условий по размещению ракет Пекину. Ранее в Вашингтоне потребовали, чтобы Москва "уговорила" Китай подписаться под мораторием на размещение ракет средней и малой дальности. Представители КНР сообщили, что вероятно не будут этого делать, поскольку ядерный потенциал страны существенно уступает количеству ядерных боеголовок США.
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