Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ предложила странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет малой и средней дальности. Министр заявил, что в НАТО пока никак не отреагировали на призыв России.

Также Лавров рассказал о том, что Россия не будет заниматься навязыванием американских условий по размещению ракет Пекину. Ранее в Вашингтоне потребовали, чтобы Москва "уговорила" Китай подписаться под мораторием на размещение ракет средней и малой дальности. Представители КНР сообщили, что вероятно не будут этого делать, поскольку ядерный потенциал страны существенно уступает количеству ядерных боеголовок США.