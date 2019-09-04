Бронеавтомобиль для Минобороны РФ может получить гражданскую версию

На базе шасси "Тайфун" создан новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие.

Об этом в интервью агентству новостей РИА сообщил главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.

Машина предназначена для 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации.

Игорь Зарахович отметил, что данный бронеавтомобиль можно назвать наиболее "российской" машиной семейства — "Ремдизель" применил в нем на замену зарубежным максимум российских комплектующих.

Также Зарахович отметил, что бронеавтомобиль может получить и гражданскую версию. Ее, указал специалист, можно будет, например, использовать для исследовательской деятельности в Арктике.

Напомним, что "Тайфун" — семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий. В декабре 2014 года для опытной эксплуатации в войска Российской Федерации поступила первая партия машин, а весной 2015 года — вторая.

Семейство бронеавтомобилей предназначено для перевозки личного состава и установки различного целевого оборудования либо систем вооружений.

Ранее американское аналитическое издание The Business Insider поставило Российскую Федерацию на первое место сильнейших армий современной Европы.

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