На базе шасси "Тайфун" создан новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие.
Об этом в интервью агентству новостей РИА сообщил главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.
Машина предназначена для 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации.
Игорь Зарахович отметил, что данный бронеавтомобиль можно назвать наиболее "российской" машиной семейства — "Ремдизель" применил в нем на замену зарубежным максимум российских комплектующих.
Также Зарахович отметил, что бронеавтомобиль может получить и гражданскую версию. Ее, указал специалист, можно будет, например, использовать для исследовательской деятельности в Арктике.
Напомним, что "Тайфун" — семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий. В декабре 2014 года для опытной эксплуатации в войска Российской Федерации поступила первая партия машин, а весной 2015 года — вторая.
Семейство бронеавтомобилей предназначено для перевозки личного состава и установки различного целевого оборудования либо систем вооружений.
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