США разместят в Тихом океане пусковые установки THAAD

В американских СМИ появилась информация о том, что агентство по противоракетной обороне, Агентство эксплуатационных испытаний системы ПРО и Сухопутные войска Соединенных Штатов Америки провели ряд испытаний мобильной наземной системы ПРО THAAD. Известно, что данный комплекс используется для заатмосферного перехвата ракет средней дальности.

Согласно предоставленным данным, испытания проходили с 29 по 30 августа, в акватории Тихого океана. В ходе тестов американский комплекс ПРО смог обнаружить, отследить и перехватить цель. Отмечается, что во время испытаний запуск противоракет осуществлялся дистанционно, то есть на самой установке не было оператора.

Стоит отметить, что дистанционный запуск довольно сильно расширяет возможности по установке комплексов, увеличивая при этом обороняемую территорию.

Напомним, что на данный момент американский комплекс противоракетной обороны THAAD используется в Польше, Румынии, Южной Корее и Японии. Также интерес к системе проявили ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия.

Фото: Pravda.Ru

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