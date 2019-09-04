По словам первого заместителя руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Игоря Колесника, рассматривается возможность разделения должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.
Колесник пояснил, что данное разделение поможет сделать систему управления военными более эффективной и удобной. Будет вполне конкретно регламентировано, кто отвечает за подготовку военнослужащих, а кто за применение войск.
Отмечается, что после разграничения главнокомандующий ВСУ станет подчиняться непосредственно украинскому оборонному ведомству, а Генштаб будет органом, который должен обеспечивать его работу и предоставлять поддержку при исполнении поручений главнокомандующего.
Судя по предоставленной информации, украинское правительство планирует разделить должности уже к концу этого года.
Фото: Pravda.Ru
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