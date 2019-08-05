Пользователи Сети высмеяли военных ВСУ, ''утопивших'' подлодку

Пользователи Сети посмеялись над сообщением, которое было опубликовано Министерством обороны Украины. В размещенной статье представители украинского оборонного ведомства рассказали о том, что в ходе прошедших военных учений военнослужащие Вооруженных сил Украины смогли "потопить" гипотетическую подводную лодку импровизированного противника.

Как говорилось ранее, на учениях экипажу вертолета Ка-27 удалось обнаружить место дислокации условного противника, после чего при помощи авиационной бомбы было обозначено место для нанесения удара. Экипажи противолодочных вертолетов, при поддержке самолета Ан-26, ликвидировали указанную цель.

Интернет-пользователям такое сообщение показалось довольно смешным. Например, один из пользователей оставил комментарий к заголовку опубликованной новости, в котором сказано "Ударили бомбой по подлодке: украинские военные показали мощь в Черном море" — "Кому показали?" — иронизирует автор комментария.

Другой пользователь поинтересовался, что именно украинские военные называют "мощью".

"Мощь — это старый советский вертолет?", — пишет комментатор.

Напомним, что пользователи уже не первый раз поднимают на смех заявления украинской стороны. Ранее в Сети посмеялись над заявлением экс-военнослужащего ВСУ, который заявил, что Украина "должна ввести войска в Россию для поддержки демократии".

Фото: Pravda.Ru

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