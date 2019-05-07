ВСУ расстреляли автобус с гражданскими в ДНР

Как сообщил официальный представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, рабочие, едущие на Донецкую фильтровальную станцию, оказались под обстрелом со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Судя по предоставленной информации, в этот раз удалось обойтись без потерь. Помимо этого, никого из рабочих не ранило.
Представители СЦКК пояснили, что бойцы украинской армии обстреляли автобус с гражданскими лицами, используя подствольные гранатометы. Кроме того, бойцы ВСУ организовали обстрел территории Васильевской насосной станции.
Стоит отметить, что фильтровальная станция, расположенная в Донецке, обеспечивает водой порядка 400 тысяч граждан Донецкой Народной Республики. В частности, с данной станции вода поступает в Донецк, Авдеевку и несколько других крупных населенных пунктов. За все время, что идет вооруженное противостояние армии ДНР и ВСУ, фильтровальная станция уже не раз подвергалась обстрелу, что является прямым нарушением Минских соглашений.
Напомним, что Минские соглашения подразумевают всеобъемлющее и незамедлительное прекращение огня, а также отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Однако данные соглашения, судя по всему, не соблюдаются ни войсками самопровозглашенной ДНР, ни армией Украины.
Фото: Pravda.Ru
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