Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин предлагал главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие.

Об этом на полях Восточного экономического форума глава государства сообщил лично.

По словам Владимира Путина, соответствующий разговор у него с Дональдом Трампом состоялся на саммите Большой двадцатки в Осаке, Япония. Лидеры государств тогда обсуждали то, как учитывать в общих договоренностях гиперзвуковые российское оружие.

Тогда-то, заявил президент Российской Федерации, он и предложил главе Соединенных Штатов Америки купить гиперзвуковое оружие.

"Хочешь, мы тебе продадим? Вот и таким образом сразу все уравновесим", — процитировал сам себя Владимир Путин.

Дональд Трамп, отметил Путин, тогда заявил, что США в скором времени и сами произведут оружие подобного типа.

Отметим, что Россия является сегодня единственной страной, официально сообщившей о наличии у нее гиперзвукового оружия. В феврале этого года Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

Ранее американское аналитическое издание The Business Insider поставило Соединенные Штаты Америки на первое место сильнейших армий мира.

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