США предложат Франции обеспечить безопасность в Персидском заливе

Соединенные Штаты Америки намерены обсудить с Францией вопросы координации в сфере обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Об этом сегодня, 6 сентября, американским СМИ сообщил источник в Министерстве обороны США.

Согласно предоставленной информации, данный вопрос глава Пентагона Марк Эспер поднимет завтра в ходе визита в Париж, столицу Франции.

Отметим, что ранее Соединенные Штаты Америки заявляли о своем намерении создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды Персидского залива. Великобритания нашла предложение Вашингтона целесообразным.

Напомним, что заинтересованность США и Британии в патрулировании Персидского залива связана с задержанием Ираном британского танкера Stena Impero.