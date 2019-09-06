Соединенные Штаты Америки намерены обсудить с Францией вопросы координации в сфере обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
Об этом сегодня, 6 сентября, американским СМИ сообщил источник в Министерстве обороны США.
Согласно предоставленной информации, данный вопрос глава Пентагона Марк Эспер поднимет завтра в ходе визита в Париж, столицу Франции.
Отметим, что ранее Соединенные Штаты Америки заявляли о своем намерении создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды Персидского залива. Великобритания нашла предложение Вашингтона целесообразным.
Напомним, что заинтересованность США и Британии в патрулировании Персидского залива связана с задержанием Ираном британского танкера Stena Impero.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.