Росгвардия предлагает наложить запрет на раскрытие сведений о своих бойцах. Известно, что в ведомстве предложили запретить журналистам распространять данные о служащих Росгвардии и членах их семей.
Судя по предоставленной информации, такое предложение представители ведомства направили в Совет по правам человека при президенте.
Уточняется, что в Министерстве внутренних дел Российской Федерации выступили с подобным предложением — ведомством было предложено внести в памятку для журналистов тезис о недопустимости провокаций в отношении полицейских.
Кроме того, журналистам необходимо напомнить "об этических принципах, которых они должны придерживаться".
Предложение рассматривалось на заседании комиссии по свободе информации и прав журналистов при СПЧ. Однако, как сообщается, ни представители Росгвардии, ни представители Министерства внутренних дел на заседание не явились из-за занятости.
Фото: Pravda.Ru
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