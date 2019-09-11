В Крыму создадут первые российские вертолетоносцы

В 2020 году в Керчи на судостроительном заводе "Залив" будут заложены первые два универсальных десантных корабля. Об этом сообщили источники в кораблестроительной отрасли. По их словам, флот получит головной корабль до завершения госпрограммы вооружения - до 2028 года.

Корабли смогут нести на борту около 10 вертолетов различных классов. Также корабли будут оснащены увеличенной доковой камерой для десантных катеров. В ближайшие месяцы будет подписан контракт на производство УДК. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров утверждал, что российская кораблестроительная отрасль готова производить вертолетоносцы не только для своих нужд, но и для экспорта.