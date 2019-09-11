В 2020 году в Керчи на судостроительном заводе "Залив" будут заложены первые два универсальных десантных корабля. Об этом сообщили источники в кораблестроительной отрасли. По их словам, флот получит головной корабль до завершения госпрограммы вооружения - до 2028 года.
Корабли смогут нести на борту около 10 вертолетов различных классов. Также корабли будут оснащены увеличенной доковой камерой для десантных катеров. В ближайшие месяцы будет подписан контракт на производство УДК. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров утверждал, что российская кораблестроительная отрасль готова производить вертолетоносцы не только для своих нужд, но и для экспорта.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
Известный своими высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов вновь взбудоражил Сеть острым заявлением.
Не только ядра обладают полезными свойствами, но и перегородки ореха, цветки, ранние листья, и даже недозрелые плоды!