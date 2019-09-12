По словам государственного секретаря Министерства обороны Латвии Яниса Гарисонса, военные учения, проводимые Вооруженными силами Российской Федерации, должны быть "более открытыми".
Данное заявление Гарисонс сделал в ходе обсуждения возможных шагов, которые помогут "снизить напряженность", возникшую после событий на Украине и в Крыму. Госсекретарь подчеркнул, что в плане военных учений России действительно следует стать более открытой для Североатлантического альянса. Однако это не единственный момент, отмечает Гарисонс, "есть и другие моменты".
Политик отметил, что между двумя государствами "никакие каналы не закрывались". Речь идет о контактах по линии внешнеполитических ведомств.
Госсекретарю Минобороны Латвии задали вопрос о том, собираются ли на территории страны разворачивать дополнительную военную инфраструктуру военно-политического блока НАТО. Как заверил Гарисонс, обсуждений по данному вопросу пока не проходило.
Фото: Pravda.Ru
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