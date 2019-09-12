Латвия назвала российские военные учения недостаточно открытыми

По словам государственного секретаря Министерства обороны Латвии Яниса Гарисонса, военные учения, проводимые Вооруженными силами Российской Федерации, должны быть "более открытыми".

Данное заявление Гарисонс сделал в ходе обсуждения возможных шагов, которые помогут "снизить напряженность", возникшую после событий на Украине и в Крыму. Госсекретарь подчеркнул, что в плане военных учений России действительно следует стать более открытой для Североатлантического альянса. Однако это не единственный момент, отмечает Гарисонс, "есть и другие моменты".

Политик отметил, что между двумя государствами "никакие каналы не закрывались". Речь идет о контактах по линии внешнеполитических ведомств.

Госсекретарю Минобороны Латвии задали вопрос о том, собираются ли на территории страны разворачивать дополнительную военную инфраструктуру военно-политического блока НАТО. Как заверил Гарисонс, обсуждений по данному вопросу пока не проходило.

Фото: Pravda.Ru

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