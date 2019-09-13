Роскомнадзор и ФСБ планируют добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями.
Об этом сообщает РБК.
Пользователи онлайн-сервисов Mailbox. org и Scryptmail. com якобы распространяли ложные сообщения о терактах, отмечают авторы материала.
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