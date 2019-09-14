Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич посчитал, что блоку необходимо использовать новые экспериментальные методы защиты для противодействия угрозам в рамках новой оборонительной стратегии. По его словам, альянс должен одновременно реагировать на все сферы, откуда может быть нанесен удар.
В текущем году НАТО обновило свою оборонительную стратегию, её одобрил военный комитет - главный управленческий орган блока. Несмотря на то, что содержание документа строго засекречено, Стюарт Пич приоткрыл некоторые его тезисы в ходе своего выступления 14 сентября в Словении.
Глава военного комитета заявил, что новая оборонная стратегия разделена на три основных направления: коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность.
"Разработанные концепции позволят НАТО сохранить военное превосходство над противниками, что позволит нам продолжать наши боевые задачи", - пояснил Пич.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в США ожидают выхода новой военной доктрины России, который намечен на 2020 год.
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