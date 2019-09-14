Американские СМИ рассказали о "самом страшном оружии России"

Американское издание National Interest определило самое "страшное оружие России", которое способно полностью изменить тактику ведения битв в море. Речь идет о торпеде "Шквал", обладающей уникальными характеристиками. Несмотря на то, что она была создана еще в СССР, у США пока нет аналогов "Шквалу".

Издание отмечает, что средняя скорость подводных объектов, даже на сегодня, не превышает 50 узлов, однако торпеда "Шквал" может развивать скорость до 200 узлов (около 370 километров в час). Такую возможность торпеда получила благодаря ракетному двигателю.

Ракетный двигатель нагревает воду, которая находится вокруг торпеды, образуя паровую оболочку. Благодаря этой оболочке существенно снижается сопротивление при движении, что позволяет набрать максимальную скорость. Автор материала подчеркивает, что торпеда "может покорить мир", поскольку может нести ядерный заряд.

Ранние разработки "Шквала" не могли управляться из-за высокой скорости. Однако новейшие российские разработки позволили сделать торпеду управляемой. Для маневра "Шквал" скидывает скорость, а затем опять доводит мощность двигателя до максимальных показателей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о российском "оружии судного дня" "Посейдон", которое имеет схожие характеристики с торпедой "Шквал".

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