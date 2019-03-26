Российский "Посейдон" - подробно об оружии "судного дня"

Различные СМИ утверждают, что «Посейдон» является предметом гордости президента Российской Федерации. Под данным именем подразумевается подводный беспилотник, имеющий ядерную энергоустановку. Впервые о нем стало известно еще в 2015 году. На нем установлены так называемые «торпеды апокалипсиса», которые могут стирать с лица земли целые города.

Подводный беспилотник обладает длиной в двадцать метров, а диаметр составляет примерно два метра; вес составляет приблизительно сто тонн. Он представляет собой самую большую торпеду. Так, «Посейдон» превышает вес обычной торпеды приблизительно в тридцать раз.

Опасная торпеда приходит в движение благодаря маленькому ядерному реактору, имея, грубо говоря, безграничную дальность действия. Беспилотнику потребуется около часа, чтобы добраться до заданной точки. С другой стороны, по некоторым данным, он способен обходить известные виды обороны. Таким образом, «Посейдона» нельзя остановить.

Торпеда, в самом деле, мощная. Сто мегатонн способны вызвать ужасающее цунами, причем на дальнем расстоянии от берега. Ей не нужно приближаться к побережью, чтобы нанести максимальный урон, уничтожив города на берегу.

Исходя из размеров, можно подтвердить, что они соответствуют мощности. Еще в СССР собирались получить огромную торпеду для того, чтобы переносить боеголовку «Царь-бомбы». Иного способа доставки не существовало. По данным СМИ, мощность нового русского оружия будет достигать двух мегатонн. Это похоже на правду, но в таком случае мощности будет не хватать для того, чтобы вызвать цунами.

Исследования американцев, проходившие еще в середине прошлого столетия, доказали, что волны, искусственно вызванные с помощью ядерного оружия, не являются эффектным способом ведения боевых действий.

Итак, основной угрозой должны быть не волны сами по себе, образованные далеко от берега, а сам ядерный взрыв.

Другой вопрос - скорость «Посейдона». Опять же, СМИ говорят, что она близится к 200 км/ч. Создатели проекта брали пример со сверхбыстрых торпед «Шквал» и «Хищник» - они приводятся в движение гидрореактивными двигателями. Их максимальная скорость может достигать 320 км/ч.

Зарубежные военные эксперты считают, что если подобное оружие действительно существует в России, то оно направлено скорее не на использование, а на повышение авторитета русского ядерного оружия во всем мире.

Таким образом, «Посейдон» - это не торпеда судного дня, а солидный военный проект, который должен впечатлить другие страны.

Фото: Pravda.Ru

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