В акваторию Черного моря вошел экспедиционный транспортный корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.
Об этом, ссылаясь на данные ресурса Bosphorus Observer, сообщает агентство новостей РИА.
Отметим, что экспедиционный транспортный корабль ВМС США USNS Yuma зашел в Черное море в третий раз за текущий год.
Данное морское судно предназначено для оперативной переброски войск, грузов и военной техники.
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