В разгар холодной войны у СССР было столько смертоносных подводных лодок, что США и их союзники были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам.
Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest, сообщает агентство новостей РИА.
В 1962 году Советский Союз имел порядка трех сотен дизель-электрических субмарин и еще несколько атомных. Североатлантический альянс за СССР не поспевал.
НАТО выдвинуло "комическую" и "сумасшедшую" идею — сбрасывать с воздуха магниты, которые бы при прикреплении к корпусу подлодки вызывали сильный шум, что выдавал бы местоположение аппарата.
Таким образом Североатлантический альянс планировал бороться с малозаметностью советских подводных лодок — одним из главных их преимуществ.
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