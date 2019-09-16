National Interest: в НАТО планировали искать подлодки СССР магнитами

В разгар холодной войны у СССР было столько смертоносных подводных лодок, что США и их союзники были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам.

Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest, сообщает агентство новостей РИА.

В 1962 году Советский Союз имел порядка трех сотен дизель-электрических субмарин и еще несколько атомных. Североатлантический альянс за СССР не поспевал.

НАТО выдвинуло "комическую" и "сумасшедшую" идею — сбрасывать с воздуха магниты, которые бы при прикреплении к корпусу подлодки вызывали сильный шум, что выдавал бы местоположение аппарата.

Таким образом Североатлантический альянс планировал бороться с малозаметностью советских подводных лодок — одним из главных их преимуществ.