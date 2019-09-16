Российские военные разместили на архипелаге Новая Земля в Арктике системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".
Об этом сообщает пресс-служба Северного флота Военно-морского флота Российской Федерации, пишет "Интерфакс".
Отметим, что ранее на архипелаге дислоцировались системы ПВО С-300.
В пресс-службе Северного флота ВМФ РФ пояснили, что с переходом на новые системы противовоздушной обороны зона контролируемого воздушного пространства в Арктике "значительно увеличится".
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