Российские военные разместили на архипелаге Новая Земля в Арктике системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Об этом сообщает пресс-служба Северного флота Военно-морского флота Российской Федерации, пишет "Интерфакс".

Отметим, что ранее на архипелаге дислоцировались системы ПВО С-300.

В пресс-службе Северного флота ВМФ РФ пояснили, что с переходом на новые системы противовоздушной обороны зона контролируемого воздушного пространства в Арктике "значительно увеличится".

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