Дальность действия российских ракет Х-101 недостижима ни для одного из существующих конкурентов. Такое заявление сделал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
Он также подчеркнул, что корпорация способна улучшить тактико-технические характеристики своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российские специалисты могут "наименее затратными способами" найти ответ на американские ракетные разработки.
"Если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ. Главное - наша технологическая база, которой можно гордиться", - сказал Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру".
Напомним, 18 августа Министерство обороны США провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность свыше 500 километров.
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