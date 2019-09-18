В РФ рассказали о ракете с "недостижимой для конкурентов дальностью"

Дальность действия российских ракет Х-101 недостижима ни для одного из существующих конкурентов. Такое заявление сделал генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

Он также подчеркнул, что корпорация способна улучшить тактико-технические характеристики своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российские специалисты могут "наименее затратными способами" найти ответ на американские ракетные разработки.

"Если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ. Главное - наша технологическая база, которой можно гордиться", - сказал Обносов в интервью "Военно-промышленному курьеру".

Напомним, 18 августа Министерство обороны США провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования на дальность свыше 500 километров.