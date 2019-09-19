National Interest: танк СССР сегодня мог бы превосходить танки НАТО

Созданный СССР прототип "супер-танка" Т-95 сегодня бы превосходил по своим показателям современные танки НАТО, если бы его взяли на вооружение.

Об этом сообщает американское аналитическое издание The National Interest.

На статью в издании обратило внимание агентство новостей РИА.

Российская Федерация, напоминают авторы материала, до 2010 разрабатывала проект Т-95, но в конечном итоге все же отказалась от него в пользу Т-14 "Армата". Целый ряд российских военных экспертов считает, что Т-95 все же был гораздо мощнее, отмечает издание.

Советский Союз, напоминают в The National Interest, создал прототип "супер-танка" Т-95 в 1988 году.