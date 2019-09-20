Арабская коалиция проводит военную операцию в Йемене

В Йемене на севере Ходейды началась военная операция арабской коалиции, направленная на уничтожение военных объектов хусистов.

Пресс-служба коалиции сообщила, что в ходе военной операции было уничтожено 4 объекта террористов, на которых производились беспилотные морские суда и мины.